Jachtterrein van Sydney van Hooijdonk is ‘onder 19’

De reden dat aanvaller Sydney van Hooijdonk sinds zijn invalbeurt tegen Willem II niet meer in actie is gekomen voor NAC, heeft deels te maken met reglementen van de KNVB.

Tot voor kort was hij de speler die het vaakst als invaller werd ingebracht. Bij zijn debuut, 5 oktober in Utrecht, versierde hij in de blessuretijd bijna een strafschop. Het is het belangrijkste wapenfeit van Sydney van Hooijdonk gebleken.

De laatste vier competitieduels heeft de 19-jarige spits zijn trainingsjack zelfs niet uitgedaan. Bij de elf wissels die Mitchell van der Gaag toepaste in de wedstrijden met ADO Den Haag, De Graafschap, AZ en Ajax ging nooit rugnummer 29 de lucht in. Robert Mühren (drie keer) en Giovanni Korte (twee keer) werden wél steeds ingebracht ofschoon hun meerwaarde dit seizoen nimmer is aangetoond.

De verklaring over het niet inzetten van een speler die is doorgekomen uit de eigen opleiding en vorige zomer een driejarig contract tekende, ligt iets genuanceerder dan je op voorhand zou denken.

Zeventien wedstrijden

In de reglementen van de KNVB staat dat een voetballer maximaal zeventien wedstrijden mag spelen verdeeld over het eerste en het beloftenteam als hij ook nog voor ‘onder 19’ wil uitkomen. Van Hooijdonk staat inmiddels op veertien optredens.

Vier van zijn zeven invalbeurten in de eredivisie waren bij het ingaan van de blessuretijd. Voorkomen wordt nu dat Van Hooijdonk onnodige en verspilde minuten maakt waardoor hij straks niet meer kan worden ingezet bij ‘onder 19’. Dat is exact de reden dat Van Hooijdonk de afgelopen weken niet is ingebracht door Van der Gaag. Daarbij speelt ongetwijfeld mee dat de technische staf hem niet rijp acht voor een basisplaats.

Bij ‘onder 19’ van NAC speelt Van Hooijdonk wekelijks negentig minuten tegen zijn leeftijdsgenoten van Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Willem II. Met zeven goals in zes opeenvolgende wedstrijden in de voorronde had de spits een groot aandeel in plaatsing voor de kampioenspoule van de eredivisie waarin NAC met nul uit vier onderaan staat.

