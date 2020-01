Ivan Ilic twijfelgeval bij NAC, basisplaats lonkt voor Van der Gaag

,,Ivan is een twijfelgeval wat we niet hadden verwacht. Het zijn lichte klachten, het wordt spannend of hij morgen wel of niet gaat halen.” Betekent dat automatisch dat Jordan van der Gaag de plek van Ivan Ilic inneemt? ,,Dat zou voor meerdere spelers iets kunnen betekenen. Daar wil ik nu niet al te veel op ingaan.”

Een dag voor zijn eerste wedstrijd als interim-trainer van NAC laat Weijs niets los over de invulling van zijn opstelling. Ook niet of Sydney van Hooijdonk of Huseyin Dogan de punt van de aanval bemant. ,,Nee, daar gaan we het niet over hebben. Onze intenties zijn duidelijk, vooral richting de spelers. Wat dat voor de buitenwacht betekent, kan iedereen morgen voor het eerst zien. Hoewel je uiteindelijk pas over een aantal wedstrijden kan beoordelen waar we echt staan. ”

Volledig scherm Huseyin Dogan scoorde maandag drie keer in het oefenduel met FC Ferreiras. © BSR Agency

Ondanks dat versterkingen van buitenaf uitblijven, kunnen Yassine Azzagari en Joshua Bohui als twee aanwinsten worden bestempeld. Hoofdzakelijk vanwege blessures misten de twee het grootste gedeelte van de eerste seizoenshelft. ,,Ze komen van ver, maar het zijn jongens waarvan wij vinden dat ze allebei heel veel potentie hebben. We merken dat ze eindelijk vrijuit op het veld staan zonder dat ze terugdenken aan hun blessures. Ze geven meer opties. Met Yassine hebben we er een middenvelder bij en met Josh hebben we een extra vleugelaanvaller. Hij voelt zich het prettigst aan de linkerkant.”

Volledig scherm Joshua Bohui snelt voorbij een Portugese verdediger. © BSR Agency

Hoe dichter de wedstrijddag nadert, hoe meer zin Weijs krijgt in zijn eerste officiële optreden als waarnemend hoofdtrainer in het betaalde voetbal vrijdag op het kunstgras van Helmond Sport. ,,Ben echt benieuwd hoe het team zich gaat presenteren. Ik ben trainer geworden om mijn ideeën op spelers over te brengen. Ja, ik heb een goed gevoel dat het bij ze binnenkomt. Absolute zekerheid heb ik niet. Dat heb je als trainer nooit, omdat je er geen honderd procent controle over hebt, maar ik heb er wel een goed gevoel over.”