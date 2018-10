Is Pierre van Hooijdonk de ideale man om NAC van de sportieve ondergang te redden?

Na het gedwongen vertrek van technisch directeur Hans Smulders is er een vacante functie ontstaan. Eerder sijpelde al door dat NAC clubicoon Pierre van Hooijdonk informeel had benaderd om de vrijgekomen positie in te vullen. Zondagavond bevestigde de oud-international in Studio Voetbal dat er contact was geweest over een dienstverband in Breda. In het voetbalpraatprogramma reageerde Van Hooijdonk op de geruchten. ,,Ik wil voor NAC iets betekenen in deze fase en dan gaat het mij uiteindelijk niet om de titel van de functie.”

Van Hooijdonk is niet bepaald onder de indruk van de kwaliteiten van de spelersgroep, zo gaf hij presentator Tom Egbers aan. ,,Het belangrijkste probleem is de selectie. Het elftal heeft niet voor niets zo weinig punten gehaald. Iedereen kan zien dat er te weinig kwaliteit is om te overleven in de eredivisie. Dat betekent dat er spelers moeten komen in de winterstop en spelers weg moeten gaan. Dat is de prioriteit. Je hebt te weinig creativiteit en te weinig goals op het veld. In de verdediging moet er wel wat gebeuren.”

Tot slot gaf de voormalig goalgetter van onder meer Celtic, Benfica, Feyenoord en Fenerbahçe toe open te staan voor een prominente rol bij zijn jeugdliefde. ,,Ik ben bereid om NAC te helpen vanaf nu.”

De vraag is of Van Hooijdonk de door Smulders veroorzaakte puinhoop tijdig kan opruimen. De lange targetman van weleer heeft zijn netwerk mee, maar bewees zichzelf nog niet eerder in een dergelijke functie. Desondanks kan Van Hooijdonk NAC zijn Bredase gezicht teruggeven. Gezien de uitspraken van Van Hooijdonk lijkt hij bij een mogelijk dienstverband vooral in te zetten op ‘doelpunten’ en ‘creativiteit’. Daarnaast lijkt de oud-spits te gaan zoeken naar oplossingen voor de lekke defensie.

