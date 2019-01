Enquete poll Is NAC na de goede reeks en het vertrek van Willem II-topschutter Sol favoriet voor de derbyzege? Ja

Ja (59%)

Nee (41%)

Nee (41%) Dat de meest recente resultaten van de ploeg van hoofdtrainer Mitchell van der Gaag de burger moed kunnen geven, lijkt een feit. Voor het ingaan van de winterstop hield NAC aan de laatste drie duels liefst zeven punten over. Bijna een verdubbeling van het aantal dat de veertien wedstrijden daarvoor werd vergaard. In die succesvolle reeks werden onder meer Vitesse en Heerenveen gevloerd. Voeg er de oefenduels in het nieuwe jaar met Sint-Truiden (2-1 zege) en KAA Gent (2-2 gelijkspel) aan toe en NAC is al vijf achtereenvolgende wedstrijden ongeslagen.



De opwaartse spiraal heeft er voor gezorgd dat NAC aansluiting heeft hervonden met de plaatsen die garantie bieden voor nog tenminste één jaar eredivisie. Zo heeft de Parel van het Zuiden ook aartsrivaal en aankomende tegenstander Willem II terug in het vizier. De slipstream is nog niet gevonden, maar NAC heeft het gat met de Tricolores verkleind tot vier punten.

Geen baas in eigen huis

Willem II ging het nieuwe jaar net als NAC uit met een zege. Op bezoek bij Emmen werd gewonnen (0-2). In thuiswedstrijden loopt het echter minder voortvarend voor de Tilburgers. Liefst zes duels op rij kon de ploeg van Adrie Koster op eigen veld niet tot een zege komen. Sterker, geen enkele ploeg in de eredivisie vergaarde minder punten in eigen huis dan Willem II. Voeg daar het recente vertrek van sterspeler Fran Sol aan toe en het vertrouwen zal in Tilburg niet bijster groot zijn.

De Spaanse topschutter, die eerder deze week voor een miljoenenbedrag verkocht is aan Dinamo Kiev, schoot de eerste seizoenshelft liefst dertien keer raak in de eredivisie. Daarnaast liet Sol in het bekertoernooi nog vier keer het net bollen. Sinds de publiekslieveling in Tilburg arriveerde, won Willem II slechts één wedstrijd waarin hij niet in actie kwam. Nadien werden alle vijf de wedstrijden zonder Sol door de Tricolores verloren. Het bevestigt de belangrijke rol die de Spanjaard toebedeeld kreeg.

Favoriet

NAC wist in de eredivisie sinds 2011 niet meer te winnen in Tilburg. De laatste keer dat de Bredanaars in de eredivisie het kalenderjaar begonnen met een zege was echter ook in Tilburg. In 2007 werd het 0-2 voor NAC, op bezoek bij Willem II. Gezien de opwaartse spiraal en het feit dat Willem II op eigen veld moeite heeft punten te sprokkelen, lijkt de vraag of NAC zondagmiddag favoriet is dus gerechtvaardigd.