Invaller Leigh: ‘Ik ben blij met hoe het NAC publiek mij omarmt’

nabeschouwing Gelijkspel met FC Groningen voelt voor NAC aan als een nederlaag

23 februari Verliezen is geen optie, niet vanavond. Niet na weken van kommer en kwel, er moet gewonnen worden. Het broeit, het zindert in Breda. De meterslange stoet, de bierdrinkende colonne die twee uur voor aanvang vanuit de binnenstad in een kronkelige en vurige sliert naar het Rat Verlegh Stadion loopt, verbeeldt de hoop van een club die snakt naar betere tijden. NAC is aan winnen toe.