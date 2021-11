Invaller Adiléhou kopt geestdodend NAC in slotminuut langs Helmond Sport

In een geestdodend duel met Helmond Sport is NAC zaterdagavond in de slotminuut ontsnapt aan een gelijkspel. Op eigen veld kwam de thuisploeg opnieuw slecht voor de dag, maar wist invaller Moïse Adiléhou met een rake kopbal de meubelen te redden: 1-0.

Met Thom Haye, Jarchinio Antonia en Michael Maria voor Yassine Azzagari, Ezechiel Banzuzi en de zieke Jethro Mashart in de basiself begon NAC aan een zoektocht naar eerherstel. Zonder Edwin de Graaf aan de lijn, die door een medische ingreep ontbrak. Hans Visser nam de honneurs waar.

Attractiviteit mocht de televisiekijker, grotendeels verspreid over het Bredase horecabestand, volgens aanvoerder Nick Olij verwachten. En een brutale thuisploeg. Aanvankelijk leken die woorden geen loze beloftes. NAC begon met lef en omsingelde Helmond Sport, nummer zeventien van de ranglijst, direct. Met een bedrijvige Kaj de Rooij en de teruggekeerde spelmaker Thom Haye leek het een kwestie van tijd voor het veldoverwicht zich dan ook in de score zou uitdrukken.

De Rooij was daar al na vier minuten dichtbij, maar trof de goed keepende Mike Havekotte. Haye (voorlangs) en Boris van Schuppen (over) volgden die poging meteen op. Zonder succes, want de treffer bleef uit.

Waar de terugkeer van Haye, die iedere aanval vormgaf, inspiratie leek te geven, zakte NAC halverwege de eerste helft ver weg. Sterker nog, Helmond Sport nam het initiatief over. Het rook kansen en blufte NAC achteruit. Met een paar mogelijkheden tot gevolg. Jossue Dolet was het dichtste bij en raakte één op één met Olij, de enige uitblinker, de paal.

Gebrek aan geestdrift

In de stromende regen en snijdende kou, gevoelstemperatuur -3, gingen de ploegen aan de thee. De attractiviteit was allang overboord gegooid. NAC verzandde in het patroon van foute passes, uit elkaar lopende linies en gebrek aan geestdrift.

Op die wijze sudderde ook de tweede helft door. Michaël Maria, die verder ver ondermaats acteerde, schoot nog een keer onbehouwen in het zijnet. Haye deed het met een volley niet veel beter. En Helmond Sport vond het ook wel prima.

Invloeden van invallers Kosiah, Banzuzi en Kestens deden de wedstrijd ook niet veel goed. Sterker, de Bredanaars creëerden geen enkele uitgespeelde kans. En zo leek het absurdistische Avondje NAC uit te monden in een nieuwe teleurstelling. Tot pinchitter Moïse Adiléhou in het veld kwam. Een rake kopbal in de voorlaatste minuut voorkwam nieuw puntverlies: 1-0.

NAC - Helmond Sport 1-0 (0-0). 89. 1-0 Adiléhou

Opstelling NAC: Olij; Rutten, Malone, Bakker, Maria (84. Adiléhou); Cagro (60. Kosiah), Haye, Van Schuppen (46. Banzuzi); Antonia (60. Kestens), Seuntjens, De Rooij.

