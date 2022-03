Interlanddebuut Hilterman, Banzuzi ruikt het EK met Oranje onder 17

‘Vermiste’ Neelen komt zware klap te boven en helpt NAC

Twee jaar moest Wout Neelen bij NAC wachten om zijn profdebuut een vervolg te geven. Tot ieders verrassing stond hij vorige week in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap in de basis. Ineens is alles onzeker in het leven van de geïmproviseerde rechtsback.

18 maart