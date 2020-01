Interim-trainer Weijs over NAC-spelers ‘Potentie om door te groeien in Nederland en in Europa’

,,We willen uitstralen dat we klaar zijn voor de tweede seizoenshelft en laten zien wat wat bij NAC hoort: mouwtjes opstropen, gretig zijn, ambitieus en dat de spelers zichzelf profileren en aan heel Nederland laten zien dat ze goed kunnen voetballen.”

,,Want er zit echt wel talent in deze groep”, zegt Willem Weijs in aanloop naar het duel met Helmond Sport vrijdag. ,,Alleen dat is er de afgelopen weken en maanden om verschillende redenen niet uitgekomen.”

De 32-jarige interim-trainer van NAC is ervan overtuigd dat er meer in de spelers zit, dan dat tot op heden zichtbaar is geweest. ,,Als je kijkt naar individuen, vind ik dat wij een aantal prima spelers hebben waarvan de lat, zonder op namen in te gaan, niet bij NAC zou moeten liggen. Dat wil zeggen dat het jongens zijn die potentie hebben om in Nederland door te groeien of misschien wel bij een grotere club in Nederland of in Europa.”

Gras opvreten

Weijs denkt daarbij aan een stuk of vier, vijf spelers. ,,Dat denk ik wel ja, er zijn echt wel een paar jongens die het in zich hebben om daar terecht te komen. Nogmaals, ik hoop ook dat de spelers zelf een signaal gaan geven dat ze er klaar voor zijn, het gras gaan opvreten en aan iedereen laten zien hoe goed ze kunnen voetballen.”