Interim-trainer De Graaf neemt de honneurs waar bij NAC: ‘Eerst contact gehad met Steijn voordat ik ‘ja’ zei’

videoNAC is vrijdagmiddag begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 onder leiding van interim-trainer Edwin de Graaf. Hij neemt na het vertrek van Maurice Steijn tijdelijk de taken over. ,,Ik heb de ambitie om hoofdtrainer te worden, maar dit is niet de manier waarop je die kans het liefst krijgt.”

De Europees topscorer aller tijden van NAC keerde vorig jaar terug in Breda en was het afgelopen seizoen de rechterhand van Maurice Steijn. Na het vertrek van de hoofdtrainer, neemt De Graaf voorlopig de honneurs waar. ,,De club heeft mij gevraagd om het tijdelijk over te nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar even over na moest denken. Ik heb daar contact met Maurice over gehad omdat we heel close waren en zijn. Maar hij is dan wel zo'n professional dat hij zegt: Ed, gewoon gaan doen, ik heb er alle vertrouwen in. Dan heb ik ook wel de behoefte om het op te pakken.”

De Graaf leidde vrijdag de eerste training na wat hij een ‘onrustige zomerstop’ noemt. ,,Tijdens de zomerstop zijn veel dingen gebeurd, uiteindelijk heeft dat tot het vertrek van Maurice geleid. Een vervelende periode. Ik heb heel veel aan Maurice te danken, ben door hem hier naartoe gehaald. We zijn samen ergens aan begonnen, hebben fijn samengewerkt, helaas niet afgemaakt zoals we het voor ogen hadden. Spijtig dat het zo is gegaan.”

Volledig scherm Edwin de Graaf (rechts) leidde de eerste training met Anthony Lurling © Pro Shots / Marcel van Dorst

Emotioneel afscheid

Vrijdagochtend nam Steijn afscheid bij NAC. ,,Het was een emotioneel gesprek. Maurice lag goed bij de staf en de spelers. Je zag dat het wat met de spelers deed.” Aan De Graaf, die onlangs zijn hoogste trainersdiploma haalde, om de ploeg klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. ,,Ik heb de ambitie om hoofdtrainer te worden, maar de manier waarop ik nu tijdelijk die kans krijg, is niet hoe je dat het liefst ziet. Vooral omdat we een goede band hadden.”

Hoofdtrainer

Trainingen geven deed De Graaf al vaker, toch gaat er nu een en ander veranderen. ,,Je bent nu eindverantwoordelijke en moet beslissingen gaan nemen. Eerder had ik een assisterende rol en gaf ik mijn mening of feedback aan de hoofdtrainer. Nu ben ik die hoofdtrainer.” Zou hij het zien zitten om de rest van het seizoen die rol te vervullen? ,,Uiteindelijk haal je dat diploma omdat je ergens hoofdtrainer wil worden. Alleen moet je voor jezelf wel een beeld hebben: wat gaat er gebeuren binnen de club, wat zijn de mogelijkheden? Dan moet je de afweging maken of je dat wil, ja of nee, en of het kan, ja of nee”, luidt zijn diplomatieke antwoord.

Met een kleine groep werkte hij vrijdag de eerste training af. ,,Er staat zeker genoeg kwaliteit op het veld. De kern is gebleven. Alleen hebben we wel veel goals en assists ingeleverd (met het vertrek van Sydney van Hooijdonk en Mounir El Allouchi, red.). Ralf Seuntjens is gekomen, die garant staat voor doelpunten en assists. De komende weken zullen uitwijzen wat we (voor versterking) kunnen halen. Ik heb wel het idee dat we hoge ogen kunnen gooien met deze selectie.”

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst