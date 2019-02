Nee, zegt Nicole Edelenbos, zij heeft niet de ambitie om op permanente basis algemeen directeur van NAC te worden. ,,Mijn contract loopt tot 1 april. Hebben we een geschikte kandidaat gevonden die pas over een aantal maanden beschikbaar is, blijf ik tot die tijd aan. Eerder ga ik niet weg.”

NAC is volgens de interim-directeur, sinds 21 december voor drie dagen in de week in dienst van de Bredase club, geen stuurloos schip. ,,Ik ben er nog”, zegt ze strijdbaar. ,,Op papier drie dagen, maar ik werk zeven dagen per week voor NAC.” Haar takenpakket is duidelijk omkaderd. ,,Ik geef leiding aan de hele organisatie. De focus ligt op het vinden van mijn opvolger en het binnenhalen van een technisch manager. Daarnaast houd ik mij bezig met twee hoofddossiers: de stadionaankoop en het jeugdcomplex op Boeimeer. Ik concentreer mij op die taken.”

Sollicitatiecommissie

Over de tijdstermijn van de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur is Edelenbos uitgesproken. ,,Het zou mij erg tegenvallen als wij niet binnen drie of vier weken de nieuwe algemeen directeur bekendmaken. Zou fijn zijn als in de maand maart bekend is wie mij opvolgt. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd, NAC heeft echt iets te kiezen. Ik ben betrokken bij de selectie, dat is mijn vak. Maar ik krijg ook input, ik ben zeker niet de enige die zoekt. Er is een sollicitatiecommissie gevormd. Bij het eerste gesprek zijn drie mensen aanwezig: een afgevaardigde van de rvc, een grootaandeelhouder en ik. Later komen daar andere personen bij. Met de technisch manager zijn we druk bezig, die zoektocht loopt inmiddels parallel aan die van algemeen directeur. We moeten geen overhaaste beslissingen nemen, maar zien wel de noodzaak om snel iemand voor die functie aan te stellen. Voetbal is de core-business. Desnoods een interim of anders tijdelijk een oude rot uit het vak die begrijpt wat er gevraagd wordt, maar dat heeft niet de voorkeur.”

Matijsen, Gilissen, Vroenhoven

Het vertrek van commercieel manager Eric Matijsen betreurt Edelenbos ten zeerste: ,,Eric heeft gezegd: Ik kan mij niet meer opladen. Hij is al zes jaar bezig, maar laat de club niet in de steek. Hij blijft zich vol inzetten tot 1 september. Nee, hij was niet in beeld en had ook niet de ambitie om algemeen directeur te worden. Dat Tim Gilissen weggaat, is iets anders dan het vertrek van Marion van Vroenhoven. Zij ziet AZ als een stap vooruit. Met Tim heeft het hele proces in mijn optiek te lang geduurd. Een andere club (Heracles) heeft daarvan geprofiteerd. Wij wilden hem graag houden.”

Van der Gaag

Als het aan Edelenbos ligt, maakt Mitchell van der Gaag het seizoen gewoon af als trainer van NAC. Hij staat niet ter discussie bij de interim-directrice. ,,Hij wordt gesteund door de raad van commissarissen en de aandeelhouders, daar is geen twijfel over. Ik hoop van harte dat hij blijft, ik zou het echt heel erg vinden als Van der Gaag weg zou gaan.”