Interim-directeur Edelenbos: ‘Van der Gaag wilde echt niet meer, hij vond dat hij er alles aan gedaan had’

,,Het was een goed en duidelijk gesprek: hij vond dat hij er alles aangedaan heeft. Zijn timing is goed geweest, omdat we twee weken hebben tot de volgende wedstrijd.” Over de afkoopregeling, Van der Gaag had een contract tot medio 2020, wilde Edelenbos niks zeggen. ,,Over wat we hebben afgesproken, doen we geen uitspraken.”

Op een speciaal ingelast persmoment in het Rat Verlegh Stadion herhaalde Edelenbos voor drie verschillende camera’s van de landelijke en regionale media dat de club intern en extern rondkijkt naar een nieuwe trainer en dat de komst van een technisch manager vergevorderd is. ,,Op namen reageer ik niet, dat doen we pas als er duidelijkheid is”, zei Edelenbos toen haar de vraag werd voorgelegd of NAC in gesprek is met trainer Ruud Brood. Ze laat zich bij de zoektocht naar een vervanger voor Van der Gaag adviseren door verschillende personen. ,,Ik ben niet overal expert in, daarvoor vraag ik andere mensen. We nemen beide opties in overweging, intern en extern.”