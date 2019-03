Interim-directeur Edelenbos over plotselinge vertrek NAC-icoon Penders: ‘Het telefoontje is niet zoals het hoort’

,,Hij wilde graag zijn eigen staf samenstellen. Een duidelijk, maar geen leuk bericht. Met zijn nieuwe assistenten (Willem Weijs en Regillio Vrede, red.) hopen wij dat het een positief effect realiseert en een nieuwe dynamiek teweeg brengt. De trainer is iemand met veel ervaring, daar moeten wij naar luisteren. Ruud is door veel mensen aanbevolen. Wij hebben vertrouwen in hem.”

Het ultrakorte contract dat Brood heeft getekend, tot 1 juli, komt eveneens uit diens koker. ,,Hij heeft zelf aangegeven dat hij dit zo wil, in mei gaan we evalueren. We willen kijken hoe de samenwerking bevalt, het gaat niet zozeer om de prestaties. Daar hangt een langer verblijf niet per se vanaf.”

Vervelend

Edelenbos spreekt namens NAC als ze zegt dat ze hoopt dat de vertrokken assistent Rob Penders in een andere functie behouden blijft voor de club. ,,Wij willen heel graag verder spreken met hem over andere interne oplossingen. Toen duidelijk werd dat hij geen onderdeel meer zou uitmaken van de technische staf heb ik hem gebeld en gezegd dat het geen fijn bericht is en dat ik snel om de tafel met hem wil. Na het telefoongesprek zei hij daar geen gebruik van te willen maken. Waarschijnlijk vanuit zijn emoties, dat snap ik goed. Ik begrijp het helemaal. Het telefoontje is niet zoals het hoort.”