Ineens willen mensen met Luc Marijnissen op de foto

video NAC-middenvel­der Haye over toekomst: ‘Kan er nog niet veel over zeggen’

11 juli Thom Haye is tevreden over wat NAC zaterdag op de mat wist te leggen in het oefenduel met Maccabi Tel Aviv, vindt het nog te vroeg om over doelen voor volgend seizoen te spreken, erkent dat er nog best wat versterkingen bij moeten en kan over zijn eigen toekomst nog weinig zeggen.