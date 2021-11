‘Indirect spuugt die idioot in het Dordtse uitvak op de grote schare NAC-supporters die zijn zoals als Ome Adje was’

Nooit meer wandelen in Oostenrijk, nooit meer naar NAC, zijn allergrootste liefde. Zijn muts en sjaal liet hij aan mij na. ,,Voor in z’n cafeeke misschien’’, zei de vrijgezel in zijn laatste dagen nog tegen mijn dochter. Een échte supporter. Zoals er zoveel zijn.

Schuldbewust

Jarchinio Antonia had na de pijnlijke vertoning in Dordrecht gewoon naar binnen kunnen lopen. Dat deed ie niet. De rechtsbuiten, de eerste die zal toegeven dat hij als een natte krant heeft gevoetbald, toog met hangende schouders naar het woedende uitvak aan de Krommedijk. ,,Mede voor hen ben ik naar Breda gekomen, dus dan moet ik ook nu een grote jongen zijn’’, spookte het in zijn kop. Schuldbewust zocht de dribbelaar oogcontact met de mensen die hem voor NAC deden kiezen.

Een fluim in het gezicht was zijn dank. Walgelijk. Beneden elk niveau. Coronatijd of niet. Deze ‘fan’ - zo mag je hem eigenlijk niet noemen natuurlijk - nooit meer toelaten in welk stadion dan ook. Zeker niet in het Rat Verlegh. Want, indirect spuugt deze idioot in het Dordtse uitvak op de grote schare NAC-supporters die zijn zoals als Ome Adje was.