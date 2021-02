In een pak sneeuw bukken voor vuurpijlen: hoe NAC-twitteraar Ferry de Bont matchwinner werd in ijskoude protestwedstrijd

Online tonpraten in Peejenland: ‘Veel mensen zijn natuurlijk bang dat er grappen over ze worden gemaakt’

31 januari HOEVEN – Helaas kan de D’oevense Tonpraotavond niet op traditionele wijze doorgaan. Om de fanatieke Hoevense tonpraters toch een podium te geven, gaat het spektakel online plaatsvinden. In samenwerking met Radio Peejenland zullen vijf Hoevenaren op carnavalszaterdag via een livestream alsnog vele woonkamers in Hoeven entertainen.