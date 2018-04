'In de rust heb ik een ijzeren vuilnisbak vastgepakt en voorgedaan hoe ik zou verdedigen'

'Het domste wat ik kan doen, is paniekvoet­bal spelen en alles door elkaar gooien'

17 april Leuk is het niet, zegt Stijn Vreven, dat hij steeds meer beperkt wordt in zijn keuzes. Meer dan een half elftal mist hij door blessures of schorsingen en met name voorin heeft hij weinig meer te kiezen voor Sparta woensdag (20.45 uur). Een wedstrijd waarin NAC zich veilig kan spelen. ,,We doen er alles aan om iedereen fit te houden.”