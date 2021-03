In 1991 bezorgde Dean Gorré NAC een promotietrauma, nu meldt hij zich weer in Breda

Juni 1991. De vibe in de stad is opwindend, aanraakbaar zelfs. Na de nipte 1-0 nederlaag in Venlo weet iedereen het zeker, thuis klaart NAC dit promotieklusje. Niet dus. Jay Driessen schopt er, geheel tegen de verhouding in, nog eentje binnen en zadelt een hele generatie supporters (en spelers) op met een levenslang trauma. Beelden van feestende VVV’ers voor het uitvak en huilende NAC’ers in de middencirkel spoken zo nu en dan ’s nachts nog weleens door m’n kop. Pijnlijk. Nog steeds. Slijt nooit.