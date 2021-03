Immers toont zijn waarde in vijfde NAC-zege op rij: ‘De opa van het stel is weer helemaal terug’

videoMet een doelpunt en een assist droeg Lex Immers (34) zijn steentje bij aan de vijfde zege op rij van NAC. Dat het spel tegen TOP Oss niet best was, doet de routinier niet veel. ,,Voetbal draait om de prijzen, niet om de schoonheid.” NAC komt dichterbij de gewenste tweede plek, maar Immers wil nog niet te ver vooruitkijken.

NAC won maandagavond met 3-0 van TOP Oss en profiteerde daarmee uitstekend van puntenverlies van De Graafschap (tweede) en Almere City (derde). De ploeg is weer helemaal terug in de strijd om directe promotie. ,,Bijna, ja”, neemt Immers wat gas. ,,Vier punten staan we achter op De Graafschap, ik wil het daar dus niet te veel over hebben. Wij bekijken het wedstrijd per wedstrijd.”

Doelpunt en assist

Een paar weken terug gaf bijna niemand meer een stuiver voor NAC als het gaat om de jacht op die o zo waardevolle plek twee. Nu, na vijf zeges op rij en wat misstappen van de concurrenten, is dat anders. Met een doelpunt (de 2-0) en een assist (bij de 1-0) toonde hij zijn waarde. ,,Het gaat goed de laatste weken”, erkent hij. ,,Ik voel me sterk, de oude Lex is er weer. De opa van het stel is helemaal terug. Ik voel me goed na die coronaperiode. Nu ben ik ook nog belangrijk met goals en assists. Hopelijk trek ik die lijn door.”

Dat het spel tegen TOP Oss niet best was, doet hem niet veel. ,,Dat zal nog wel vaker voor komen dat ons spel niet best is. Maar als je aan de meet met de prijzen staat, heeft niemand het meer over een slechte wedstrijd tegen TOP Oss of een fantastische wedstrijd tegen Almere City. In het voetbal gaat het om de prijzen, niet om de schoonheid.”

Bekijk hier het interview: