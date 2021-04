Immers over promotierace NAC: ‘Als je vijf keer weet te winnen, ben ik ervan overtuigd dat je het gaat halen’

Na 63 minuten mocht hij tegen Jong FC Utrecht weer binnen de lijnen komen. Zijn rentree na vier wedstrijden afwezigheid. NAC trok de zege over de streep, dus was Immers na afloop een tevreden man: terugkeren met een overwinning. ,,In eerste instantie kijk ik naar de hamstring. Twee dagen voor de wedstrijd tegen FC Volendam liep ik een scheurtje op in mijn hamstring. Daar stond drie, vier weken herstel voor. Het is vandaag 23 dagen geleden”, zei hij na de wedstrijd over zijn snelle revalidatie.

,,Ik voelde mezelf snel opknappen. De training en de revalidatie ging goed, het gevoel was goed. Voor de fysio was dat ook het moment om te zeggen: je kunt weer aansluiten.” Het halfuurtje ging vrijdagavond goed. ,,Ik heb geen pijn nu, voel niks. In de wedstrijd kwam er gelijk een echt testmoment. Ik kreeg de bal van Nick Venema, mijn schot werd geblokt en Utrecht kwam er snel uit. Op dat moment moest ik vol in de sprint mee terug. Maar dat voelde gewoon goed”, was hij tevreden.

Machteloos

Tijdens zijn afwezigheid zag hij NAC afglijden. Tegen FC Volendam werd er verloren, van De Graafschap dan wel gewonnen, maar de resultaten in het paasweekend tegen Jong Ajax (1-1) en Go Ahead Eagles (0-1) waren een flinke teleurstelling. ,,Op de tribune voel je je machteloos. Het was vervelend, daarvoor zaten we in een goede flow. Ikzelf ook: ik was flink aan het scoren, was weer oude na mijn coronaperiode en was helemaal aan het opbloeien. Plots zit je dan langs de kant. Balend, maar hopend dat we elke keer drie punten pakken. Dat was lastig, maar nu ben ik weer terug en dat is het belangrijkst.”

Immers gelooft nog altijd in de tweede plek, ondanks de mindere resultaten en het matige spel van de laatste weken. ,,Dat geloof is er nog steeds. Waarom niet? Het verschil met De Graafschap (dat zondag speelt, red.) is nu één punt. Weet je wat het is: het is en blijft voetbal. Er zijn nog vijf wedstrijden en het kan alle kanten op, want iedereen bovenin speelt nog tegen elkaar: De Graafschap, Almere City, Go Ahead Eagles, wij... Als je vijf wedstrijden weet te winnen, dan ben ik ervan overtuigd dat je het gaat halen”, besloot hij hoopvol.

Bekijk hier het interview:

