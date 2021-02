Immers over de kou: ‘Na rust zeiden we tegen de scheids: fluit nou voor de tweede helft, we staan hier te vernikkelen’

,,Tijdens de wedstrijd ben je bezig, dan voel je het niet echt. Maar op de momenten dat je stil staat en voel je met die wind je tenen en je handen... Toen we uit de rust kwamen en op het veld stonden, riepen we tegen de scheidsrechter: fluit nou voor de tweede helft, we staan hier te vernikkelen, het is verschrikkelijk koud. Je merkte ook dat het veld steeds harder werd naarmate de wedstrijd vorderde”, aldus de doelpuntenmaker over de omstandigheden.

Zijn 2-1 tegen FC Eindhoven was goud waard. Lex Immers is weer helemaal de oude, zo merkt hij zelf ook. Dat de drie punten niet gepaard gingen met mooi voetbal, zoals dat tegen Almere City wel het geval was, doet er niet veel toe. ,,Wat ik altijd al heb gezegd: aan het eind van het seizoen kijkt niemand meer naar een goede of slechte wedstrijd. Dat heeft geen meerwaarde. Het is gewoon belangrijk dat je de drie punten pakt, zeker na die gewonnen wedstrijd tegen Almere.”

In de slotfase was het billen knijpen. ,,Uiteindelijk moeten we er alles aan doen om de drie punten over de streep te trekken en is het nog een aantal keer oppassen geblazen. Maar het is gelukt. Deze wedstrijd snel vergeten en lekker genieten van het weekend.” Snel naar binnen, dus. ,,En zoals dat hoort in Brabant: met een biertje.”

Immers na zijn 2-1