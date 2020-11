Immers legt vinger op de zere plek na verloren kraker: ‘We kwamen niet tot kansen, dat moet beter’

VideoVoetballend kon NAC aardig mee met De Graafschap, vond Lex Immers. Maar hij zag ook dat zijn ploeg aanvallend geen potten kon breken en daardoor de topper verloor. ,,Uiteindelijk weten we dat we het kunnen, er is genoeg scorend vermogen. Zaterdag krijgen we weer een kans en gaan we op zeker scoren.”

,,In de eerste helft vond ik ons beter, hoewel zij meer kansen krijgen omdat ze dat nou eenmaal slim doen, met hun twee sterke spitsen. Dat is hun kwaliteit. Maar tegenover hun krachtvoetbal hebben wij ons voetballend vermogen gezet. Ondanks de nederlaag vond ik dat we een behoorlijke wedstrijd op de mat hebben gelegd. Maar in aanvallend opzicht was het net te weinig”, oordeelde de ervaren middenvelder.

De tegengoal viel vlak voor rust. ,,We hadden af en toe geen antwoord op bepaalde spelsituaties. Ze doen dat heel slim: de lange bal, met mensen die ‘eronder komen’. Dat is soms niet te verdedigen. Die tegengoal, dat heeft te maken met je man volgen. Maar soms is het nou eenmaal een goede aanval en kun je dat niet tegenhouden. Het is extra zuur dat die goal in de 45ste minuut valt, anders ga je hier weg met 0-0 en dat is geen slecht resultaat. Nu verlies je met 1-0 en is het wel pijnlijk.”

De slag is dan wel verloren, de oorlog nog niet, meende Immers. ,,Kleine wedstrijden moet je winnen. Maar deze topper vond ik ook belangrijk omdat het een inhaalwedstrijd was. Als je deze had gewonnen, had je er weer bij gestaan.” Nu moet NAC even pas op de plaats maken, De Graafschap loopt uit op de ranglijst. ,,Maar de competitie is nog lang niet gespeeld. Absoluut niet.”

