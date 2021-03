Immers en El Allouchi goud waard in recordreeks NAC

video Steijn kritisch op NAC ondanks zevende zege op rij: ‘Had in de rust wel tien spelers kunnen wisselen’

13 maart De zevende zege op rij, een overwinning die in de dying seconds over de streep werd getrokken. Toch was de vreugde ver te zoeken bij NAC-trainer Maurice Steijn. ,,Ik ben teleurgesteld over de manier waarop we gespeeld hebben”, zei hij na de 3-2 tegen Helmond Sport.