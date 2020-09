Immers denkt niet in excuses: ‘Wij moeten gewoon van Jong FC Utrecht winnen, simpel’

Vanavond Jong FC Utrecht, zaterdag Jong PSV en volgende week vrijdag Jong Ajax. De 34-jarige Lex Immers krijgt voor het eerst in zijn loopbaan in competitieverband met de beloftenteams te maken. ,,Kijk”, zegt de middenvelder, terwijl hij naar de omheining van het trainingsveld wijst. “Wij zijn NAC’, staat op het doek. Zo simpel is het. Wij gaan van eigen kracht uit. Tegen wie we ook spelen.”

Immers ligt er niet wakker van dat hij niet in Stadion Galgenwaard tegen FC Utrecht speelt, maar op sportcomplex Zoudenbalch tegen het Utrechtse beloftenteam. ,,Waarom zou ik? Waarom zou je daar als voetballer last van hebben? Veel mensen zeggen: ‘We spelen tegen een beloftenteam, dat is toch raar?’ Sommige roepen: ‘Het is vals, want ze kunnen iedere week een ander team opstellen. We kunnen van alles denken, maar dat heeft geen zin.”

De Hagenaar maakt zich niet druk om het schrale decor van een duel als Jong FC Utrecht. ,, Eenmaal aan de wedstrijd begonnen, moet je alles uitschakelen. Ja toch? Wij moeten gewoon winnen, simpel. Ik heb het vertrouwen dat wij dat gaan fiksen. Mijn beleving is precies hetzelfde en eigenlijk een beetje extra omdat dit de wedstrijden zijn waardoor we kampioen kunnen worden of voor promotie kunnen spelen. Dit klinkt misschien raar en dit is ook niet wat de mensen willen horen, maar het gaat het niet om de wedstrijden tegen Cambuur of De Graafschap. Het gaat om de kleine potjes.”

Aanbieding

Sydney van Hooijdonk staat vanavond zoals verwacht in de spits. Een beslissing over zijn toekomst is nog niet genomen. ,,Wat ik weet, is dat er deze week een aanbieding is gedaan door NAC om zijn contract open te breken”, zegt trainer Maurice Steijn. “Ik ga ervanuit dat we daar deze week op terugkomen. Dat is iets tussen het management en de directie.”

Evenals zijn verlengstuk Immers benadert Steijn Jong FC Utrecht niet anders dat De Graafschap. “In mijn periode bij VVV heb ik al zoveel over de beloftenteams gezegd, daar heb ik nu geen zin meer in. Het blijft lastig. Morgen (vandaag, red.) speelt Utrecht met een half elftal van het eerste. Dan krijg je Boussaid, Troupée en Lonwijk. De ene keer heb je daar pech mee, de andere keer geluk mee. Het wil ook niet zeggen dat ze dan per se beter zijn overigens.”