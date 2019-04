,,Die keeper pakte een paar aardige ballen, hij had echt goede reddingen. Ik raakte ook nog een keer de paal. Vervolgens schiet ik een halve bal binnen, krankzinnig. Ik geef eigenlijk voor, zo’n bal die ertussen valt. De keeper stond stil en de bal ging erin”, zegt man van de wedstrijd Korte die in de eerste helft twee keer de paal raakte. ,,Dat Menno Koch die bal in de 93ste minuut maakt, is helemaal lekker.”

De kleine Haagse hazewind geniet het volste vertrouwen van Ruud Brood die hem twee keer negentig minuten liet staan tegen VVV en Excelsior. ,,De trainer laat me als buitenspeler zwerven aan de binnen- en buitenkant en hamert op mijn loopacties. Ik weet wat NOAD inhoudt, ik pas op dat punt heel goed bij NAC. Nu een klein feestje vieren en zaterdag deze lijn doortrekken tegen Heracles. We zijn nog niet dood. Dit is een goede boost, we zijn niet veilig hè. We moeten nog wat clubs inhalen. Emmen volgende week wordt een hele belangrijke. De spirit is goed, het geluk is nu aan onze zijde. Kan jij het uitleggen? Ik niet, ik heb er geen verklaring voor. Ik wil ook geen trainer afvallen, dat zal ik nooit doen.”