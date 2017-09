'Ik voel me een leeuw, het veld is mijn jungle'

InterviewMet zijn rushes is Angeliño de gevaarlijkste NAC'er. Met zijn tatoeages en rugnummer 69 valt hij bij voorbaat op. Een eigenzinnig, opgewekt en opvallend open figuur met een fabelachtige trap die net even anders is dan de doorsnee mens. Een portret van ' el potro ' (het veulen) aan de hand van tien thema's.

Als kind wilde hij brandweerman worden. ,,Maar waarom, weet ik niet meer", zegt José Ángel Esmorís Tasende, voetbalnaam Angeliño. Op zijn zestiende had hij aanbiedingen van Real Madrid en FC Barcelona op zak. De Spaanse linksback koos voor Manchester City. ,,Omdat ik Engels wilde leren. Het slechte weer in Manchester? Ach, in Galicië, de streek waar ik vandaan kom, regent het altijd. Ik hou van regen."

Willems

Ploeggenoot Rai Vloet vergeleek hem vorige week met Jetro Willems. De linksback die namens PSV in het seizoen 2014-2015 tot 13 assists kwam. ,,Oh, echt waar? Nee, ik ken Willems niet." Bij zijn jeugdliefde Deportivo La Coruña werd de aanvallende middenvelder omgeturnd tot vleugelverdediger. ,,Prima, want het verrassingseffect is groter."

Leeuw

,,Ik heb tatoeages op mijn borst, rug, been en armen. Op mijn hand staat de afbeelding van een leeuw, omdat ik mij de koning van de jungle voel. Het veld is mijn jungle. Daar kom ik tot rust. Fluitconcerten hoor ik niet. In het stadion sluit ik mij voor alles af. Ook voor de trainers, omdat ik weet wat ik moet doen. Het veld is mijn domein."

Voetbal op tv

,,Het enige wat ik van mijn tegenstander wil weten, is of hij rechts- of linksbenig is. De rest is voor mij overbodige informatie. Samenvattingen van de eredivisie of andere competities kijk ik niet. Ik concentreer me op mijn eigen team. Voetbal op tv vind ik sowieso niet boeiend. Dat heb ik met alle sporten, ik ben een doener. Ik kijk liever series en films; thrillers en horror. Op het veld geef ik iedereen een hand en dan zie ik vanzelf wel wat er gebeurt. De eerste vijf minuten zijn doorslaggevend. Als ik mijn tegenstander de baas ben, maak ik me geen zorgen meer over de wedstrijd. In het andere geval, leg ik mij eerst op het verdedigende deel toe voordat ik mee naar voren ga."

Roberto Carlos

,,Drie aspecten maakten hem uitzonderlijk goed: snelheid, fysiek en een immense schotkracht. Ik heb nooit een linker als die van hem gezien, ongeëvenaard. Tegenwoordig vind ik Marcelo de beste linksback ter wereld; hij kapt en draait op volle snelheid en houdt altijd controle. Ik vind hem beter dan Jordi Alba. Bij Marcelo let ik alleen op de laatste bal. Daar draait het voor mij om."

Angeliño.

Aanvallen

,,Mijn grootste kracht is aanvallen, met de bal aan de voet meters maken en de ruimtes in sprinten. Het liefst kruip ik als linksback naar binnen in plaats van dat ik buitenom ga. Zoals met de assist op Vloet tegen Groningen. Ik noem het geen voorzet, maar een pass. Het verschil? Bij een voorzet haal je de achterlijn en geef je de bal met de binnenkant van de voet voor met een beetje effect. Ik trap liever een strakke harde bal. Ik wil tenminste tien assists geven, dat geeft mij meer voldoening dan een doelpunt."

Kritiek

,,Ik weet wat ik kan, wat ik minder goed doe en wat beter moet. De grootste criticaster ben ik zelf. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik verkeerd doe. Dat gaat langs me heen. Het interesseert me weinig wat andere mensen vinden of hoe ze over mij denken. Daar heb ik mijn familie voor, die houden mij altijd een spiegel voor. Ik bel iedere dag met mijn moeder. Wat zij zegt, komt binnen. Aan haar mening hecht ik veel waarde."

Vreven

,,Voordat ik naar NAC kwam, heb ik beelden van hem opgezocht omdat ik wilde weten wie mijn trainer zou worden. Wat mij meteen opviel, was zijn agressiviteit. Een terriër die niet losliet en verdedigend erg sterk was. Hij had een mooie stijl. Dat zeg ik niet omdat hij mijn trainer is, ik houd gewoon van gezonde agressiviteit. In de huidige tijd zou hij veel van die dingen niet meer kunnen doen, maar voor zijn gedrevenheid kan ik alleen maar bewondering opbrengen."

69

,,Het lijkt er misschien op dat ik dat nummer gekozen heb vanwege dat..., maar dat is niet zo. Op een dag werd ik aangetrokken door dat nummer, het is niet als grap bedoeld. Ik vind het leuk dat zoiets stof tot praten geeft. Juist als iets op het randje is of er net over, intrigeert mij dat. Mensen zullen denken dat ik aandacht zoek of dat ik een bepaald beeld wil uitdragen. Dat geeft mij alleen maar extra motivatie om mijn voeten te laten spreken. Ik probeer de rest van mijn carrière dit nummer te dragen."

Angeliño en het voor hem kenmerkende rugnummer 69.

Verdedigen

,,Ik ben de eerste om toe te geven dat verdedigen niet mijn sterkste punt is. Ik zeg er ook bij: 'Als je mij twee keer aanvalt, ga ik er tien keer overheen.' Zij moeten achter mij aanlopen, niet andersom. Ik probeer mijn tegenstander meer te vermoeien dan hij mij. Pas als ik niet mee op kom, krijg ik het lastig. Aanvallen is voor mij de beste verdediging, dat krijgt niemand uit mijn hoofd."

Guardiola

,,Ik heb het voorrecht gehad om zes maanden onder hem te mogen werken, iedere training was een masterclass. Hij ontdekt altijd de code om andere teams te ontregelen. Hij weet iedere keer de uitweg te vinden en als hij die niet vindt, zoekt hij net zolang door totdat hij de uitgang wel vindt."

Voor José Angeliño is aanvallen de beste verdediging.

Roberto Carlos

Marcelo Carlos