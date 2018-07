'Ik hoor links en rechts Europees voetbal, maar dat is te enthousiast en te hoog gegrepen'

De verdedigende middenvelder houdt in gedachten dat NAC met het inbrengen van de aanvallende middenvelders van Manchester City Luka Ilic en Paolo Fernandes straks beter voor de dag gaat komen. ,,Als de papierwinkel rond is, gaan Ilic en Fernandes minuten maken. Twee jongens die goed kunnen ballen. Wat ik op trainingen gezien heb, is dat Ilic heel creatief is. Paolo kennen we natuurlijk al. Ze gaan ons iets extra’s geven."

Kleunen

De nieuwe trainer, Mitchell van der Gaag, lijkt afgaande op de start van de voorbereiding meer fan van de voetballer Nijholt dan zijn voorganger Stijn Vreven. ,,De eerste weken nu zijn beter dan vorig jaar. Toen kreeg ik na tien dagen van Hans (technisch directeur Hans Smulders) en de trainer (de vertrokken Stijn Vreven) te horen dat ik er geen plek meer voor me was en dat ik weg moest. Dat is nu heel anders, gelukkig maar. Ik begin nu waar ik vorig jaar geëindigd ben, in de basis. Zoals iedereen weet, ben ik niet de snelste en passeer ik geen zes man om de bal in de winkelhaak te schieten. Laat mij er maar gewoon in kleunen."