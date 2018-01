'Ik ben niet de man van polletjes, het is gewoon een fout van Mark, punt'

Wedstrijdverslag Oefenzege NAC op de reserves van FC Utrecht

20:58 Het goede nieuws is dat Rai Vloet weer trefzeker was, Manu García een helft gespeeld heeft en Fabian Sporkslede zelfs negentig minuten. Het minder goede nieuws was het optreden van Mark Birighitti. De doelman maakte in de oefenwedstrijd tegen de reserves van FC Utrecht (3-4 zege), op het trainingscomplex naast stadion Galgenwaard, een weifelende indruk en had schuld aan het tweede tegendoelpunt.