IJskoude penaltykiller Olij onderstreept na plaspauze specialisme in bekerthriller: ‘Ik kies die hoeken gewoon op gevoel’

,,Eerste ronde, rustig aan”, tempert hij de euforie in de mixed-zone direct. Stoïcijns, zonder spier in zijn gezicht te vertrekken, staat hij de pers te woord. Het is slechts enkele seconden nadat hij door een kolkend Rat Verlegh Stadion toegejuicht is. Het is bijna jaloersmakend, de manier waarop Olij zijn heldenrol kan relativeren. IJskoud blijft hij in de bloedhete voetbaltempel. ,,Al met al verdiend.”