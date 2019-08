‘Iedere teamgenoot is lovend, Ivan Ilic is achttien jaar en voetbalt als een routinier’

Klomp en Snep­vangers starten in Helmond met gelijkspel, Leigh hoopt op Europees wonder

11 augustus Met lichte klachten verliet Diego Snepvangers een kwartier voor tijd het veld in de seizoensopening van Helmond Sport vrijdagavond. Evenals Daan Klomp had hij een basisplaats in het duel met FC Volendam dat in 1-1 eindigde.