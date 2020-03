Hyballa wordt moe van burn-outcultuur

Als de wekker hem wekt de ochtend na de roemloze bekeraftocht, is Peter Hyballa (foto) een strijdbaar mens. ,,Dit laat ik niet op me zitten. ‘Vol vechten, nu krijgen ze dubbel zoveel Hyballa. Hyballa in het kwadraat.’ Dat is wat ik dacht. Nu zie ik of ik een goede trainer ben of niet. Of ik mijn karakter op de spelers kan overbrengen. Dat is coaching en leiderschap. Donderdag lukte mij dat niet, zondag hopelijk wel."

Dan is Roda JC, de nummer zeventien van de eerste divisie, te gast in Breda. Een van de tien 'oefenwedstrijden' richting de play-offs begin mei. ,,Ik word moe van de burn-outcultuur. Na de 2-0 en 3-0 blijf ik coachen, omdat ik erin geloof. Waarin? Dat het niet 12-0 of 7-1 wordt. Zeven doelpunten tegen, pfff... Dat is serieus hè. Als we de 5-1 vasthouden, winnen we de tweede helft. Een speler is een professional. Hij krijgt geld voor deze job en moet zijn werk doen."

Tactisch plan

Tegen de verwachtingen in had NAC donderdagavond een overwicht het eerste kwartier van het halve finaleduel met Feyenoord. ,,Ik had niet het idee dat het een tactisch plan was van Dick Advocaat", zegt Hyballa, die gisteren niet wist of hij morgen weer over de zieke Robin Schouten en Ivan Ilic kan beschikken. Wel mist hij de geschorste Roger Riera.

,,Ik stond naast Dick en hij was echt boos op zijn spelers. We zetten hoog druk, waren veel aan de bal en hebben nagelaten om te scoren. De eerste vijftien minuten waren wij goed. We pakten de tweede ballen, hadden enkele goede combinaties, Yassine Azzagari ging over Orkun Kokcü heen, Thom Haye was de spelmaker, Othmane Boussaid en Finn Stokkers waren gevaarlijk. Als wij de 0-1 maken, wordt het geen slachtpartij. Daar ben ik zeker van. Helaas is het anders gelopen. Die 5-0 in de eerste helft doet pijn. Maar crisismomenten zijn ook interessant, om te zien hoe je eruit komt. Dat houd ik de spelers voor."