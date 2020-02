Hyballa wilde niet alleen naar NAC komen: ‘Daarom assistent Maik Drzensla meegenomen’

Drzensla is een 35-jarige Duitser die tien jaar in de jeugd van VFL Bochum en later bij de profs van die club heeft gewerkt. Tevens was hij in Bochum assistent van Gertjan Verbeek. ,,Ik heb Maik meegenomen naar Slowakije (Dunajska Streda), waar we een goed koppeltje vormden. Hij is een ander figuur, meer introvert. Tactisch sterk en een laptoptrainer, terwijl ik mezelf meer zie als een echte veldtrainer. Hij is individueel heel goed met spelers.”