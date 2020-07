Hyballa vol goede moed: 'Samen brengen we NAC naar de eredivisie'

Hij is gretig en energiek, zegt Peter Hyballa over zichzelf. ,,Met deze mooie club wil ik volgend jaar mei op de Grote Markt staan. Met links van mij Nick Olij en rechts van mij een oma van zeventig en een heleboel bier."

Woensdag start de trainer met NAC de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na een korte vakantie van twee weken is zijn batterij weer opgeladen. ,,We beginnen met individuele kracht-, loop-, en harttesten. Donderdag is de eerste groepssessie. Iedereen begint bij ons op nul en krijgt een nieuwe kans. Ook Greg Leigh en Anouar Kali; ik vind het hartstikke leuk en interessant hen te ontmoeten en kennis met ze te maken. We gaan het samen doen. Op de achtergrond zijn we uiteraard ook bezig met nieuwe spelers."

Dat Hyballa een aantal ervaren krachten aan het elftal wil toevoegen, zoals Peter van Ooijen met wie diverse gesprekken zijn gevoerd, wil niet zeggen dat hij de eigen jeugd links laten liggen. ,,Als technische staf hebben we uiteraard oog voor doorstroming van jong talent. Pjotr Kestens, Milan Vanacker, Gylermo Siereveld, Wout Neelen, Bart Verbruggen en Sabir Agougil trainen met de selectie mee. Met mijn collega trainer Michael Dingsdag van het onder 21 team heb ik uitgebreid gesproken. Volgende week spelen we onderling een oefenwedstrijd tegen onder 21 en kunnen we alle spelers aan het werk zien."

Totaal trots

Verbaasd is hij in over 10.000 seizoenkaarten die NAC over de toonbank zag gaan. ,,Waar zie je dat nog? In Duitsland vragen mensen mij: 'Peter, wat is dat voor een grote club?' Niet een beetje, nee, ik ben totaal trots dat ik hier trainer mag zijn en ik hoop dat we richting de 11.000 seizoenkaarten gaan. Daarom wil ik een belofte doen. Voor iedere duizend extra verkochte seizoenkaarten geef ik drie extra trainingen aan 25 supporters. Of de club dat goed vindt? Ik denk het wel toch.. haha. Ik wil nog meer met de mensen in Breda in contact komen."

Hyballa heeft niet de behoefte om terug te blikken op de afgelopen maanden. ,,Dat is geweest, we moeten met z'n allen vooruit kijken. Laten we het positief benaderen. Ik ben enorm gretig om met NAC te promoveren en met NAC de eredivisie in te gaan. Ik heb alle vertrouwen in deze spelers en alle vertrouwen in de technische staf. We vormen een hecht team en gaan het samen doen. Ik heb ontzettend veel zin om gas te geven de komende maanden en volle bak richting de start van de competitie te gaan."

NAC-trainer Peter Hyballa: ,,Voor iedere duizend extra verkochte seizoenkaarten geef ik drie extra trainingen aan 25 supporters."