Hyballa topkandidaat bij De Graafschap, ook naam NAC-trainer Brood valt

Kalezic, Ulderink, Brood ook genoemd

De flamboyante oefenmeester, afkomstig uit het Duitse Bocholt, was eerder werkzaam bij NEC. Hyballa trad in de zomer van 2016 aan bij de Nijmeegse club, maar werd binnen een jaar vanwege tegenvallende resultaten ontslagen. In het verleden stond hij aan het roer bij clubs als Sturm Graz en Alemannia Aachen en werkte hij als jeugdtrainer bij Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund. Naast Hyballa worden ook de namen van Darije Kalezic, Andries Ulderink en Ruud Brood veelvuldig genoemd.

Eerst lijfsbehoud

De Graafschap is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Jong neemt na tweeënhalf jaar afscheid en keert terug bij SC Cambuur. De Doetinchemse club zit momenteel nog volop in de strijd om lijfsbehoud.



De Graafschap gaat desgevraagd niet in op namen. Hyballa was maandag niet bereikbaar voor commentaar.