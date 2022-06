Hyballa terug naar Slowakije: Mr. Gegenpressing tekent bij Trencin

De Duitse Nederlander - populair in zijn korte periode in 2020 bij NAC - kende in 2021 alles behalve gelukkig jaar. Drie keer zag hij een trainersklus vroegtijdig eindigen. Hij werd ontslagen bij het Poolse Wisla Kraków, stapte hij op bij het Deense Esbjerg fB na een conflict met de spelersgroep en kreeg zijn congé bij het Duitse Türkgücü München.

Ondanks dat rampjaar kreeg hij genoeg aanbiedingen. ,,Hoewel ik 25 jaar in het vak actief ben, ben ik de laatste jaren vaak met een knal weggegaan. Ik kan nu geen grote bek geven. Mijn plan is tot de zomer te wachten met een nieuwe club”, zei hij in januari in de Gegenpressing podcast van BN DeStem.

Zondag werd bekend dat de globetrotter een contract voor één jaar heeft getekend bij AS Trencin in Slowakije, de club waar eerder ook Stijn Vreven trainer was. In Slowakije was Hyballa al werkzaam voordat hij naar NAC kwam, toen trainde hij DAC 1904.

Trencin eindigde in de reguliere competitie op de achtste plaats (van de twaalf).

