Hyballa in tien uitspraken: ‘Normaal gedrag kan je vergeten in de voetbalwereld’

- ,,We need diepte, geen tiki taka meer. Vijf, twee, tien, acht secondenregel; Wat maakt het uit? Gegenpressing!” - Eerste training, 4 februari.

- ,,Assistenten zijn voor mij assistenten. Ik wil geen discussie, maar duidelijkheid. Wat vinden jullie? Dan wil ik een of twee oplossingen horen en neem ik een beslissing. Daarvoor word ik betaald. Willem en Rogier hebben een beetje een ander idee over voetbal. Dat is niet erg, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Het is hier geen discussieforum.nl.” - Over de situatie met Willem Weijs, 11 februari.

- ,,Ik wilde eerst het Duitse volkslied zingen, maar dat leek mij geen goed idee… Sydney van Hooijdonk heeft me geholpen: ‘Zigge zagge, zigge zagge, dat moet je doen trainer.’ Na de wedstrijd wilde ik eigenlijk zeggen: gefeliciteerd, maar houd de focus en blijf rustig. Een biertje is goed, maar niet acht. Ik heb twee minuten gesproken, toen zei Van Hecke: Laat me eruit!’ Toen heb ik hem laten gaan en ging hij het dak op.” - Na AZ - NAC, 12 februari.

- ,,Mopjes, zelfspot, knuffelen; je kan alles doen bij mij. Maar op het veld is het Duits. Dan wil ik volle bak werken. Ik bied geen nooduitgang aan, die is er niet. Spierproblemen? Nee. Als je tien kilometer loopt, moet je daarna helemaal kapot zijn. Een klein spierprobleempje houdt in dat je goed getraind hebt. Ik probeer erin te krijgen dat ze de bal liefhebben, voetbal leuk vinden en dat het niet om status gaat.” - Voor NAC - Almere City, 20 februari.

- ,,Naast voetbaltrainer ben ik ook mens, ik wil de cultuur van Breda leren kennen. Tijdens carnaval heb ik met veel supporters gesproken, vooral over Feyenoord. Weet je wat het is? Als ik niet naar de kroeg ga, kan ik niet praten. In de kroeg leer je mensen kennen. Ik kan niet altijd met voetbal bezig zijn en het voor de zoveelste keer over restverdediging hebben. Dat is voor mij niet de sleutel tot succes.” - Tijdens carnaval, 27 februari.

- ,,Ik ben pro-Nederlands opgevoed. Zes, zeven keer per jaar kwam ik in Rotterdam. Borreltje drinken, bij oma in de Rochussenstraat Feyenoord kijken en kroketten met mayonaise eten. Stroopwafels, ook super. Net als Goudse jonge kaas. En chocolademelk, zo lekker. Daar zou ik echt een keer reclame voor willen maken. Dat is een droom, haha.” Over zijn opvoeding, 4 maart.

- ,,Waar ik niet tegen kan, is dat wij in een depressie komen na een tegenslag. Ik word moe van de burn-out cultuur. Na de 2-0 en 3-0 blijf ik coachen, omdat ik erin geloof. Waarin? Dat het niet 12-0 of 7-1 wordt. Zeven doelpunten tegen, pfff… Dat is serieus hè. Als we de 5-1 vasthouden, winnen we de tweede helft. Een speler is een professional. Hij krijgt geld voor deze job en moet zijn werk doen. Daarin moeten we stappen zetten de komende tijd.” Na de afstraffing tegen Feyenoord, in aanloop naar het duel met Roda JC, 7 maart.

- ,,Ik mis de spelers, ik mis de trainingen en ik mis Breda. Maar ik kan deze weken niet op de bank gaan liggen en 800 liter bier drinken. Ik word betaald door NAC. Training geven is maar een deel van mijn takenpakket.” In het begin van de coronacrisis, 30 maart.

- ,,Normaal gedrag kan je vergeten in de voetbalwereld. Geloof me, dat ga je hier echt niet vinden. Hoeveel voetballers zien nu echt de ellende? Ze zien vooral hun playstation en social media. Gelukkig zijn er ook die een studie volgen, ik hoop dat zij de directeuren van de toekomst zijn. Maar wat voetballers verdienen, slaat nergens op. Ook dat weet iedereen. Een gemiddelde speler in de eredivisie verdient meer dan de minister-president die een land bestuurt tijdens een natuurramp en de economische crisis die eraan komt. Dat doet de markt, ik weet het. Die absurd hoge televisiegelden maken veel kapot, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. We leven in een absurde consumptiemaatschappij. Het is tijd voor bezinning.” Over het vak, 4 april.

- ,,Bijna 9.000 supporters hebben hun seizoenkaart verlengd, maar ze hebben geen idee wat er zich achter de schermen afspeelt. Ze betalen honderden euro’s aan de club, als ze dan een elftal krijgen te zien dat niet voor promotie kan spelen, doet mij dat ook voor hen pijn. En als dat dan gebeurt, wie legt dat de supporters uit? En wie is de kop van Jut als NAC drie keer op rij verliest?” - In zijn openhartige interview over het gevoerde beleid bij NAC, 20 juni.

Volledig scherm Peter Hyballa voor de camera van BN DeStem © BNDS