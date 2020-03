Humanist en NAC-trainer Hyballa: ‘Lopen, lezen en schrijven houdt de geest fris’

Whatsappgroep ‘Lockdown NAC Breda’ als digitaal mededelingenbord. Het is volgens trainer Peter Hyballa nodig om het groepsgevoel te behouden. ,,We willen blijven communiceren met elkaar nu alle spelers verspreid zijn. Zo van: ‘Hallo we zijn er nog.’ Van de looptrainer en de fitnesscoach, die video’s plaatst waarin hij de oefeningen voordoet, krijgen de spelers dagelijks huiswerk mee.”