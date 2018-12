Hoop doet leven in wondere NAC-wereld

De paniek met groot geweest zijn eind september toen de aandeelhouders van NAC besloten dat Hans Smulders het veld moest ruimen. ‘Dit werk zo niet’, was ook het bange gevoel dat leefde onder de aanhang. Iedere nationale voetbalkenner zag het al even somber in. Smulders had een beleidsplan geschreven dat er op gericht was om NAC binnen vijf jaar te laten uitgroeien tot een stabiele middenmoter in de eredivisie. Een samenwerkingsverband met Manchester City speelde daarbij een belangrijke rol. De Engelsen zouden (gratis) spelers en middelen leveren en daarmee dacht Smulders twee vliegen in één klap te slaan.