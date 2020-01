‘Hoop dat NAC-supporters zich kunnen identificeren met ons spel en het overslaat op de tribunes’

De weer fitte Ivan Ilic keert terug in de selectie van NAC, toch is het niet vanzelfsprekend dat de middenvelder vrijdag start als Jong AZ op bezoek komt. ,,Wij vinden dat het team behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur. We zijn in principe voornemens om daaraan vast te houden”, zegt Willem Weijs als hem wordt voorgelegd of hij de basiself wijzigt.

Tegen nummer 19 Helmond Sport bleef NAC immers steken op een weinig verheffende 0-0. ,,Laat ik vooropstellen dat ik begrijp dat supporters niet blij zijn met het resultaat. Dan kunnen we elkaar de hand schudden, want dat waren wij ook niet. Het simpelste is om te kijken welke kansen creëer je en welke kansen geef je weg? We hebben goede kansen gecreëerd en relatief weinig weggegeven. Een uitslag vertekent soms het beeld, want als we weggaan met 0-2, 0-3 of 0-4 zal niemand daar raar van hebben opgekeken. ”

Feiten

De interim-trainer doceert met behulp van statistieken. ,,Na wat we later nog hebben gezien, data die we bij Manchester City kunnen opvragen, hadden 3.1 expected goals. Dus we hadden recht op 3.1 goals en de tegenstander had recht op 0.3 goals.” Vrij vertaald is dat de kwaliteit van de kansen, zegt Weijs. ,,Hoe groot is statistisch gezien de kans dat een schot op goal gaat. Daar hebben ze allerlei schot locaties voor, het geeft een weergave van de kwaliteit van de kansen die je hebt gecreëerd. 3.1 is in het betaalde voetbal echt een hele nette score. Dit is niet om excuses aan te voeren, dit zijn voor mij de feiten. Daarom geeft het mij een goed gevoel dat wij op de goede weg zijn. Ik heb al vaker gezegd; we zijn bezig een fundament te leggen voor zolang ik er ben en voor de nieuwe trainer straks.”

Medio september versloeg NAC, met de hakken over de sloot, de beloften van AZ dankzij twee late goals van invaller Sydney van Hooijdonk. ,,We mogen ze niet onderschatten. Het is een prima ploeg met een aantal goede talenten. Wat ik vooral hoop, is dat we het publiek achter ons krijgen. Dat is heel belangrijk. Zij associëren zich met een bepaald type spel, wij hopen dat we daaraan tegemoet kunnen komen. Hun steun zal een enorme impuls zijn voor onze groep. Als ze ons een extra zetje kunnen geven, zou dat enorm helpen.”

Revancheren

De invloed van een trainer moet, zeker tijdens een wedstrijd, volgens Weijs niet worden overschat. ,,In de rust en met coaching op detailniveau kan je nog wat doen, maar zeker thuis ga ik iemand aan de andere kant van het veld niet bereiken. Sterker nog, het is al lastig om iemand over tien meter te bereiken. Ik heb er vooral heel veel zin in, wij willen ons revancheren voor het resultaat van vorige week. Én”, zegt Weijs erbij, ,,dat de supporters zich kunnen identificeren met ons spel en het vlammetje ontwaakt en overslaat op de tribunes.”