Hongaarse keeper voor NAC onder 21

video NAC-verdediger Hendriks over tegengoal: ‘Hij mag nooit schieten vanuit die hoek’

24 januari Ramon Hendriks had zich ook wel wat anders voorgesteld van zijn uitleenbeurt aan NAC. Twee wedstrijden tegen laagvliegers, twee punten, dat is momenteel de buit. ,,Tegen de nummer laatst moet je altijd drie punten pakken, dit is zeker een nieuw dieptepunt.”