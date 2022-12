Honderden NAC-supporters stoken vuurtje op in aanloop naar derby

met videoHonderden supporters hebben zaterdagochtend de laatste training van NAC in aanloop naar de derby tegen Willem II bezocht. Enkelen uren na de dramatische uitschakeling van Nederland op het WK in Qatar zorgden de Bredanaars voor vuurwerk in het Rat Verlegh Stadion.

Zondag vindt de burenruzie in Tilburg plaats. Omdat uitsupporters in het Koning Willem II Stadion niet welkom zijn, was de laatste training de laatste kans voor het Bredase publiek om de spelers nog een keer het belang van een resultaat bij de buurman in te prenten. Honderden supporters trotseerden de ijzige kou en namen plaats op de B-Side.

Met enkele vocale steunbetuigingen en Bengaals vuurwerk werd de Parel van het Zuiden tijdens de training opgewarmd. Het gezang moet voor NAC een extra motivatie zijn om bij Willem II voor een stunt te zorgen. Trainer Robert Molenaar maakte de bijzondere aangelegenheid overigens niet mee. De oefenmeester deed nog wel de wedstrijdbespreking, maar vertrok daarna omdat hij zich niet lekker voelde.

Bekijk hier de indrukwekkende sfeerbeelden van de laatste training. De tekst gaat onder de video verder.

De aanwezige supporters konden in de gracht onder de B-Side genieten van een warme kop erwtensoep of kop koffie. Dat werd mogelijk gemaakt door supportersgroepering Fr0nt76. Voor de dorstige fanatiekelingen was er een biertje te krijgen. Terwijl de rest van voetbalminnend Nederland de wonden van het debacle in Qatar nog aan het likken was, besefte The Yellow Army dat er voor hen wat groters op het spel stond.

De laatste keer dat NAC in Tilburg won, was in 2011. Toen maakte Julian Jenner op prachtige wijze vlak voor tijd de enige treffer. Ook op eigen veld is de balans slecht. In 2013 won NAC in competitieverband voor het laatste van de aartsrivaal (4-0). Tussentijds werd op eigen veld nog gewonnen van Willem II in de play-offs (2-1), maar verloor NAC de return (3-1), waardoor die zege zonder resultaat bleef.

Bekijk hier de laatste reguliere zege van NAC op Willem II: