Honderd kilo graszaad, verwarming op zeven graden en uren prikwerk voor een groene NAC-mat

Als hij op een heel jaar tien dagen niet in het stadion is, is het veel. Grasmeester Erwin Braspenning praat over gras zoals een gepassioneerde chefkok over zijn gerechten. ,,Het veld is zijn kindje", zegt Wil Huijbregts. Zijn partner bij Hubra Fieldmanagement, het Zundertse bedrijf dat verantwoordelijk is voor het grasveld van NAC. Braspenning: ,,Hoe minder schade, hoe blijer ik ben."