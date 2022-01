Hoe Thom Haye in twee jaar de Bredase achterban voor zich won: van Professor tot publiekslieveling van NAC

NAC-trai­ner De Graaf laat Haye buiten de groep: ‘Kans dat hij vertrekt is groter dan dat hij blijft’

NAC-trainer Edwin de Graaf houdt sterk rekening met een vertrek van Thom Haye. De door SC Heerenveen begeerde middenvelder trainde de laatste dagen niet mee en was ook afwezig bij het oefenduel met AZ vrijdagmiddag. ,,Het is nog niet zover, maar we komen wel dichter bij elkaar”, aldus De Graaf over de onderhandelingen.

28 januari