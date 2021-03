Hoe Messi maar ook een kolkend ‘Rat Verlegh’ de NAC-toppers van de toekomst inspireert

Bredanaars weten hoe een vol en kolkend Rat Verlegh-stadion de NAC-spelers vooruit kan stuwen. Is dat ook een droombeeld voor de NAC-jeugd? Zeker! „Binnen de jeugdopleiding bootsen we die sferen graag na. Bijvoorbeeld door allerlei filmpjes te laten zien”, vertelt Van Ginneken, sportpsycholoog bij de O13 t/m O15. „Wat doet die spanning met je? Hoe ervaren spelers het om in een vol stadion te spelen? We maken dat allemaal visueel. Dat kan juist in deze tijd, waarin een vol stadion een utopie is, ook extra motivatie geven. Je laat dan zien waar de spelers het uiteindelijk voor doen.”