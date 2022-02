Hoe centurion Olij een keeperskerkhof trotseerde, cynisme brak en het NAC-dna ging belichamen

Het voorjaar van 2019 is aangebroken als Olij actie onderneemt. Hij gaat Jelle ten Rouwelaar op Instagram volgen en brengt de bal aan het rollen. Via AZ-speler Owen Wijndal - inmiddels international van het Nederlands Elftal - heeft de keeperstrainer van NAC zijn waardering voor de doelman uitgesproken. ,,Owen zei dat Jelle ten Rouwelaar wel eens over me gesproken had. Toen ben ik hem gaan volgen op Instagram. Even poolshoogte nemen”, legde Olij in een interview in oktober van dat jaar uit.