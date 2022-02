Het wil maar niet lukken met De Rooij: ‘Hij kan niet zeggen dat hij geen vertrouwen krijgt’

,,De ploeg was heel onzeker. Paniekerig. Voetballend was het dramatisch”, zegt de winnend trainer in een harde analyse. ,,We waren heel snel de bal kwijt. Er zat geen vastigheid in ons spel. Ik zei in de rust: ‘We staan 1-0 voor. Je speelt thuis tegen Den Bosch. Ga lekker voetballen. Laat het gewoon los’. Hadden we er toch moeite mee. Voorin konden we de bal niet vasthouden. Ik ben blij met de drie punten, maar ik denk dat we deze wedstrijd snel moeten vergeten, want het spel was matig. Ze werken hard, doen er alles aan, maar ik verwacht wel een hoger niveau.”