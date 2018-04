'Het was een non-wedstrijd, dit doet pijn aan het hart'

Niet eens zozeer omdat NAC om in de verstikkende degradatiestrijd afstand had kunnen nemen van de zestiende plaats die verplicht tot het spelen van de nacompetitie. ,,Dit is dramatisch voor onze trouwe supporters. Ze steunen ons altijd en dan spelen we zo’n wedstrijd tegen de rivaal. Dat is not done, zeer zeer pijnlijk. Ik kan er weinig andere termen op los laten. We stonden er vandaag niet als groep en onze bepalende spelers waren ook minder. We hadden de supporters iets moeten teruggeven, dat hebben we nagelaten. Je kan geen eredivisieduels winnen als je goals tegen krijgt, zoals wij. Weer op een stilstaande fase.”