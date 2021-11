Het verdriet van NAC-topscorer Seuntjens: ‘Twaalfde na zestien wedstrijden, dat laat je hart huilen’

Vrijdag beende hij geërgerd naar zijn auto. Woedend was Ralf Seuntjens over het gelijkspel (1-1) tegen Jong FC Utrecht. ,,In de wedstrijd zag ik dingen gebeuren waarvan ik dacht: Hoe kan dit? Zo lag het in de counter bij ons helemaal open. We zijn zestien wedstrijden ver. Op een gegeven moment word ik knettergek. Dan is het beter om direct naar huis te gaan en geen interviews te geven.”