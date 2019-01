Het opgebouwde krediet van NAC is in één klap verdwenen

nabeschouwing Armetierig en slap NAC verliest volkomen terecht met 2-0 van Willem II

20 januari Zoals vaker, of eigenlijk zoals bijna altijd, is het voorspel van de streekderby tussen Willem II en NAC een stuk boeiender dan de wedstrijd. De burenruzie in Tilburg waar heel de winterstop reikhalzend naar uitgekeken is, is stroperig, weinig verheffend, vlak en ontdaan van alle benodigde ingrediënten die een gerecht op smaak brengen. De 2-0-zege van Willem II wordt cadeau gedaan door een troosteloos en schuw NAC dat enorm teleurstelt.