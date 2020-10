Het no-nonsense transferbeleid van NAC is doordrenkt met de geur van spruitjes en gekookte aardappelen

In de pikante tête-à-tête tussen directeurtjes Justin Goetzee (NAC-verleden) en Mattijs Manders blijkt dat de laatste het verste kan plassen: hij wint het venijnige hanengevecht. Dat de Bredase bobo de diepere zakken heeft na de miljoenendeal van J.P. van Hecke helpt daar uiteraard ook aan mee. Ex-NAC-directeur Goetzee heeft er de max uitgehaald voor zijn club FC Eindhoven en daar is natuurlijk niks mis mee, zo werkt de jungle nu eenmaal. Justin weet dondersgoed dat de Britse ponden metershoog opgestapeld liggen aan de Stadionstraat. Dus speelt Kaj-ke uit Best vanaf nu in het geel-zwart. De duurste deal ooit tussen twee eerstedivisieclubs is hiermee een feit, kassa voor de armste betaaldvoetbalclub uit de Lichtstad. Iedereen blij.