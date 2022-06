Het nieuwe NAC pareert de oproer rond de club door Godfather Ton Lokhoff boven alles-wat-NAC-is te plaatsen

COLUMN In België zijn ze lyrisch over Bredase doelman Bart Verbruggen, Nederland zal snel volgen

Dit was natuurlijk het seizoen van de keepers. De Duitse stoelendans tussen Yvon Mvogo en Joël Drommel bij PSV. De steeds terugkerende periodes van ellenlang blessureleed van Justin Bijlow in Rotterdam Zuid. Het lulverhaal van André Onana bij Ajax over de verwisselde plaspilletjes van zijn vrouw. De mystery guest Mark Flekken (wie?) in Oranje.

14 mei